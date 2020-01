Martin Milec ostaja vijolica SiOL.net Branilec Martin Milec je podaljšal pogodbo z NK Maribor do poletja 2022, so danes zapisali na spletni strani slovenskega prvoligaša. Do zdaj je v vijoličnem dresu odigral 193 tekem, kmalu si želi vstopiti v "klub 200" in se pridružiti 34 nogometašem, ki so za štajerski klub odigrali 200 tekem ali več-

Sorodno

Oglasi