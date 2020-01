Samsung Galaxy XCover Pro: popolno združenje robustnosti in elegance City Magazine Samsung je predstavil Galaxy XCover Pro, eleganten in vzdržljiv pametni telefon za poslovne uporabnike. Z izjemno obliko, naprednimi funkcijami in vrhunsko zmogljivostjo omogoča popolno ravnotežje med spontanostjo in produktivnostjo.

