Okrutni ropar je v Beznovcih zvezal in poškodoval starejšo žensko ter ji vzel denar Reporter Neznani storilec je danes dopoldne v naselju Beznovci v občini Puconci oropal stanovanjsko hišo. Po dosedanjih ugotovitvah je storilec prišel v hišo, zvezal starejšo žensko in vzel denar. Žensko je pri tem poškodoval, so sporočili z murskosoboške policijs

