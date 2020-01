Odločitve vlade s sej vladnih odborov Vlada RS Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje glede novele Zakona o davku na tonažo v Državnem zboru. Člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa so v dokončni obravnavi sprejeli mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o delavcih v državnih organih.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor

Karl Erjavec