Iranska propaganda se je izjalovila: Iranski protestniki zavrnili hojo po zastavah ZDA in Izraela Nova24TV Iranske oblasti so organizirale nove proteste proti Združenim državam Amerike ter Izraelu. V ta namen so del ceste poslikali z zastavama obeh držav, vendar po posnetku sodeč, se je velika množica umaknila hoji in skrunitvi. Iranski režim je doživel še en propagandni poraz, dogajanje v tej teokratski državi pa kaže, da se ljudje obračajo proti […]

Sorodno



























































Oglasi