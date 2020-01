Svetlana Makarovič: »Cerkev je danes leglo zla in pedofilije« Mladina "Jugoslavija je bila ena prvih držav, ki je ženskam dala volilno pravico, poleg tega je nacionalizirala cerkveno premoženje. Cerkev je bila takrat vredna spoštovanja, ni imela možnosti posegati v politiko, v njenih običajih pa je bilo nekaj lepega, skromnega, duhovnega. Danes je bogata, razkošna in agresivna, je leglo zla in pedofilije. Po mojem mnenju je hipokrit, saj če se proglaša za moralnega ...

