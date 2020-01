Dolgotrajne bolniške: Zanemarjena težava postaja vse večja Dnevnik Pozivi varuha človekovih pravic in delodajalcev k hitremu odpravljanju zamud pri odločanju zavoda za zdravstveno zavarovanje o dolgotrajnih bolniških odsotnostih so razumljivi. Zamude niso dolge, vendar jih je okoli 60.000 na leto in za podjetje...

Sorodno

Oglasi