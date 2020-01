Mlada ameriška glasbenica Billie Eilish bo zapela nosilno skladbo najnovejšega filma o tajnem agentu Jamesu Bondu z naslovom No Time To Die, so naznanili producenti. Osemnajstletna nominiranka za grammyja bo tako postala najmlajša glasbenica, ki bo napisala in posnela nosilno skladbo za to franšizo.



