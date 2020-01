V sklopu akcije Slovenija piha 0,0, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje, bo drevi ob 20. uri v Centru urbane kulture kino Šiška že četrto leto koncert Policijskega orkestra z gosti. Letos se jim bosta na odru pridružila Tomislav Jovanović Tokac iz novomeške skupine Dan D in Neisha. Koncert je nagrada vzornim voznikom, ki so med posebno kontrolo med 4. in 10. novembrom ter 2. in 20. dec ...