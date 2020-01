Kako ljudem z oviranostmi omogočiti čim večjo vključenost v družbo? RTV Slovenija Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo, želi izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki so ranljivi udeleženci v prometu.

