Prosilci za azil iz Eritreje s protestom opozorili na nepravične azilne postopke Primorske novice Nekaterim prosilcem iz Eritreje je notranje ministrstvo konec lanskega leta zavrnilo prošnje za azil. Ker Eritreja velja za najhujšo afriško diktaturo, so predstavniki eritrejske skupnosti in njihovi podporniki danes pripravili protest, na katerem so opozorili na po njihovem mnenju nepravične azilne postopke. Na ministrstvu očitke zavračajo.

