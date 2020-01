Evropski poslanec Zver: EU bi se morala jasno postaviti na stran evro-atlantskega zavezništva, ne pa Nova24TV “EU bi se morala bolj jasno postaviti na stran evro-atlantskega zavezništva, ne pa da skuša posredovati med ZDA in Iranom, to je med državo demokracije in svobode ter državo, ki je lani v protestih ubila 1.500 ljudi, 12 tisoč jih je zaprla, v zadnjih dneh je nasilna proti protestnikom, medtem je napadla ameriška oporišča, sestrelila […]

Sorodno



Oglasi