Vodilni v Novi KBM ne priznavajo krivde za sporne hrvaške posle 24ur.com Končno se je le pričelo sojenje zoper nekdanje vodilne v Novi KBM zaradi vpletenosti v sporne posle s hrvaškimi zemljišči. 13 obtoženih z nekdanjemu prvim bankirjem Matjaže Kovačičem naj bi med leti 2006 in 2007 banko oškodovali za skoraj 60 milijonov evrov. Štirje takratni uslužbenci - poleg Kovačiča še Manja Skernišak, Boris Cekov in Igor Šujica - so se izrekli za nedolžne.

