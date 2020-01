Slovenska hokejista v mednarodnih zasedbah do zlata in srebra RTV Slovenija Komaj 15-letna slovenska hokejista Maks Perčič in Tjaš Lesničar sta na zimskih olimpijskih igrah mladih v Lozani kot člana ekip v finalu turnirja 3 na 3 osvojila kolajni, prvi zlato, drugi srebrno.

