Izguba službe, ki se ji čudijo v ligi NHL #video SiOL.net V noči na četrtek, ko sta bili v ligi NHL odigrani le dve tekmi, je bolj kot dogajanje na ledu v Montrealu in St. Louisu, kjer sta se zmag veselila Chicago in Philadelphia, odmevala menjava trenerja Vegas Golden Knights. Čeprav so zlati vitezi še vedno v igri za preboj v končnico, je priljubljeni strateg Gerard Gallant po štirih zaporednih porazih ostal brez odgovornega položaja. Zamenjal ga je nekdanji strateg San Joseja Peter DeBoer.

