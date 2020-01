Do konca leta bo delala "dan in noč" Svet 24 Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Dublinu, kjer se je srečala z irskim premierjem Leom Varadkarjem, poudarila, da bo delala "dan in noč," da bi EU z Združenim kraljestvom po brexitu do konca leta dosegla dogovor o prihodnjih odnosih



