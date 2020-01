Ob 4.00: Dallas z Dončićem gostuje pri Sacramentu RTV Slovenija Manj kot 24 ur po gladki, a pričakovani zmagi pri zdesetkanem in zadnjem Golden Statu se nadaljuje kalifornijska turneja za Dallas. Luko Dončića in tovariše zdaj čaka resnejši izziv - Sacramento Kings, ki so dobili zadnje štiri medsebojne dvoboje.

Sorodno





Oglasi