Plača v dejavnosti oskrba z elektriko in plinom novembra 2019 na letni ravni zrasla za 8,8 % Energetika.NET Tudi novembra lani je bila povprečna mesečna neto plača v Sloveniji najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in je znašala 1.974,56 evra. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za oktober 2019 povprečna neto plača zvišala za 24 odstotkov. Takšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.

