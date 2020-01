Skromno, karizmatično in vitalno Primorske novice Prešernovi nagradi za življenjski opus bosta 7. februarja, na predvečer kulturnega praznika, prejela fotograf Stojan Kerbler ter koreograf in plesalec Milko Šparemblek, nagrade za dosežke v minulih treh letih pa oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj.

