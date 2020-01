Nova strategija prostorskega razvoja Primorske novice Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. Dokument bo podlaga za načrtovanje in usklajevanje vseh politik upravljanja s prostorom, državni zbor pa naj bi ga potrdil do konca leta.

