Na Ptuju poslej od njive direktno do vilic Večer Kmetje in kupci so v en glas pozdravili odprtje prve trgovine s pridelki in izdelki okoliških kmetij na Ptuju. Mesto Dobrot slovenskih kmetij bi si tako trgovino sicer že zdavnaj zaslužilo.

Oglasi Omenjeni Kurentovanje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Karl Erjavec

Janez Janša