Popoln slovenski večer z Dončićem v glavni vlogi Sportal Ko ti bi se slovenski legionarji v ligi NBA na svoj način odzvali na večerno prireditev Košarkarske zveze Slovenije, ki praznuje 70 let delovanja. S tremi zmagami so se podpisali pod pravljičen večer, v katerem je Luka Dončić (25 točk, 15 skokov, 17 asistenc) prišel do novega trojnega dvojčka in rekordnega števila asistenc, Vlatko Čančar (2 točki) do prvega koša iz igre, Goran Dragić (17) pa se je...

Sorodno



Oglasi