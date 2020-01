Ganljive zgodbe v eni od hiš na Rakovi Jelši: "Ljudje so me pomilovali, se odmikali, strah jih je bi Svet 24 »Vse sem, vse jaz: čefurka, migrantka, črna, mama, socialistka, gej, ateistka, umetnica, feministka, prekarna delavka, liberalna ženska. In danes sem še pogumna. Ker sem v to prisiljena.«



Več na Svet24.si.si

Oglasi