Hrvatica je pričakovala vse prej kot to Sportal V Melbournu je znan žreb za glavni turnir OP Avstralije. Zelo zanimivo bo že v prvem krogu, ko se bosta v ženskem delu med seboj udarili Donna Vekić in Marija Šarapova. Nasprotnike so dobili tudi Aljaž Bedene, Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Kaja Juvan igra še kvalifikacije.

