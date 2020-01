'Oprostilna sodba ne spremeni zgodovinskih dejstev in politične odgovornosti' 24ur.com Center Simona Wiesenthala je ostro obsodil odločitev slovenskega vrhovnega sodišča, da razveljavi obsodbo generala Leona Rupnika. Zapisali so, da sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin. Na vrhovnem sodišču medtem pojasnjujejo, da so se pri svoji odločitvi opirali na dejstva iz sodnega spisa in ne na zgodovino.

