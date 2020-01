Države, ki so izgubile državljane v sestrelitvi ukrajinskega letala, od Irana zahtevajo odgovore 24ur.com V Londonu se bo sestalo pet ministrov iz držav, katerih državljani so umrli v sestrelitvi ukrajinskega letala v Iranu. Pritisnili bodo na Iran in zahtevali odgovore.

Sorodno Oglasi Omenjeni Iran

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Goran Dragić