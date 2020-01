Iskanje na Blegošu: psička Šaka odigrala zelo pomembno vlogo #foto SiOL.net Policisti še niso končali preiskave torkove domnevne nesreče pod Blegošem, saj še niso uspeli govoriti s poškodovanim moškim, ki so ga v sredo našli s pomočjo njegove psičke. Reševalci so v daljavi najprej opazili premike psičke in se nanje odzvali ter tako pravočasno našli tudi pogrešanega, ki je bil že močno podhlajen, piše STA.

