Znamka Jordan se zaveda, da bo iz tega nastalo še nekaj več #video Sportal Dallas in Teksas bosta začutila Slovenijo še bolj pristno, čeprav Luka Dončić že s svojimi predstavami dela največjo reklamo naši majhni državi. Moči so namreč združili državne institucije, mesto Ljubljana, AmCham Slovenija, Sport Media Focus in košarkarski klub Dallas Mavericks. Tako v turizmu kakor tudi gospodarstvu bodo poskušali izkoristiti položaj, na katerega je v ZDA vplival naš košarkarski...

