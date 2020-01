Sojenje o poslih NKBM na Hrvaškem: Tudi hrvaški obtoženci se ne čutijo krivi Večer Drugi dan predobravnavnih narokov v sojenju obtoženim v primeru nepremičninskih poslov NKBM na Hrvaškem so bili na vrsti hrvaški akterji. Tisti, ki so prišli, so krivdo zanikali.

Sorodno







Oglasi