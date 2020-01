Dež prinesel nekaj olajšanja v Avstraliji Primorski dnevnik Na vzhodu Avstralije so območja s požari danes vendarle dočakala dež, vremenoslovci pa padavine napovedujejo tudi v prihodnjih dneh. To je prineslo nekaj olajšanja v delih države, ki jih že mesece pestijo obsežni gozdni požari. Pred ognjenimi zublji je sicer posebni ekipi gasilcev uspelo rešiti zadnji gozd prazgodovinskih borovcev. Požari, kakršnim glede na trajanje in intenzivnost v Avstraliji še ...

