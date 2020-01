Hrvati premočni, prvi poraz Pajovičevih Avstrijcev SiOL.net Na evropskem prvenstvu se je danes s tekmami v skupini I začel glavni del turnirja. Španci so z 31:25 premagali Češko, v dvoboju sloveskih sosed pa so se Hrvati veselili zmage nad Avstrijo, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič. Danes je na sporedu še tekma med Belorusijo in Nemčijo. Slovenijo prva tekma v glavnem delu čaka v petek, ko se bo pomerila z Islandijo.

