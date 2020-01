Hrvati premočni za Pajovičeve Avstrijce, Španci še brez praske SiOL.net Na evropskem prvenstvu se je s tekmami v skupini I začel glavni del turnirja. Španci so z 31:25 premagali Češko, v dvoboju sloveskih sosed pa so se Hrvati veselili zmage nad Avstrijo, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič. Španci in Hrvati tako ostajajo neporaženi. V zadnji tekmi dneva so Nemci zanesljivo z 31:23 ugnali Beloruse, Slovenijo pa prva tekma v glavnem delu čaka v pete...

