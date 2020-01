Vlatko Čančar znova ostal brez priložnosti #video SiOL.net Ponoči je bilo v ligi NBA na sporedu zgolj pet tekem. Igral je tudi Denver Vlatka Čančarja, ki pa ga trener spet ni poslal v igro. Denver Nuggets so s 134:130 v podaljšku premagali nekdanje prvake lige Golden State Warriors. Milwaukee je s 128:123 doma premagal Boston, Phoenix se je v gosteh poigral s Kratkohlačniki iz New Yorka (121:98), Pelikani so doma s 138:132 premagali Utah Jazz, LA Clippers...

