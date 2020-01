Tiktok, videoaplikacija iz Kitajske, ki jo starejši od 30 let praviloma poznajo le po imenu, je bil decembra povabljen na prireditev Digital Wellbeing, večer za digitalno dobro počutje, v Hamburgu. Postregli so s penečim se vinom in prigrizki, na voljo so bile brošure za zaskrbljene starše. Govornice so navdušeno pripovedovale o »kulturnem razumevanju«, ki naj bi ga Tiktok kazal za uporabnike po vsem svetu.