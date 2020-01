Tanja Repič Slavič: Pedofilija ni ozdravljiva Časnik Zakonska in družinska terapevtka dr. Tanja Repič Slavič je dejala, da so žrtve v pogovorih z njo izpostavile, da odgovorni v Cerkvi ne ukrepajo tako, kot bi morali, da se včasih sprenevedajo, lažejo, pometajo stvari pod preprogo, namerno zavlačujejo s postopki in branijo storilca preden sploh dajo žrtvi možnost, da pove, kaj se ji je zgodilo. Poudarila je, da žrtev za zlorabo nikoli ni kriva in od ...

