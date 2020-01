Od sobote smuka po Snežnem stadionu do doline Lokalec.si Na Mariborskem Pohorju bodo to soboto, 18. januarja, prvič letos odprli tudi Snežni stadion. Tako bo smuka na Mariborskem Pohorju od sobote naprej možna vse do doline, Snežni stadion pa bo ostal odprt do nadaljnjega. “Na njem smo v zadnjih dneh s pomočjo snežnih topov izdelali dovolj snega, da ga bomo lahko do sobote pripravili […]

