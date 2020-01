Odbojkarji za prvo lovoriko Gorenjski glas Zaključni turnir pokala Slovenije v odbojki bo v ženski in moški konkurenci od danes do nedelje potekal v Kamniku. Domačini imajo ekipo v obeh konkurencah, v moški so med četverico tudi Kranjčani.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Anže Kopitar

Janez Janša

Joc Pečečnik