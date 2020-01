Karl Erjavec pred usodnim kongresom s porschejem ušel na dopust v hrvaško Istro Reporter Predsednik DeSUS in obrambni minister Karl Erjavec se bo jutri na kongresu boril za obstanek na čelu stranke, ki jo vodi že 15 let – njegova izzivalka Aleksandra Pivec ima namreč resne možnosti za zmago in rušenje »teflonskega Karla«. Pred stresno preizku

Sorodno































Oglasi