Drago zaupanje: za vozila, ki jih ni prejel, odštel več kot 50 tisoč evrov 24ur.com Koprski kriminalisti so ovadili 57-letnega Celjana, ki naj bi naivnega Koprčana prepričal, da mu bo iz tujine uvozil več vozil in mu jih tudi popravil. Od njega je tako pridobil dobrih 50 tisoč evrov. Osumljencu grozi od enega do osmih let zaporne kazni.

