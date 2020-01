Kriminalisti zaradi utaje davkov in ponarejanja listin ovadili dva Hrvata Dnevnik Novomeški kriminalisti so zaradi suma davčne zatajitve kazensko ovadili dva hrvaška državljana. Med preiskavo so namreč ugotovili, da je eden od njiju kot direktor slovenske družbe s pomočjo drugega leta 2017 utajil za dobrega pol milijona evrov...

