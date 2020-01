Slovenija aktivno sodeluje pri oblikovanju migracijske politike EU Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes, 17. januarja 2020, v prostorih ministrstva sestal s komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson. »Komisarka je prevzela enega ključnih resorjev, od katerega države članice in državljani pričakujemo ogromno. Varnost, azil in migracije so namreč med najpomembnejšimi izzivi, s katerimi se EU spopada v zadnjih letih,« je pomen srečanja ocenil Poklukar.

