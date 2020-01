Norvežanke četrtič zapored najboljše v štafeti, Slovenke ujete v zadnji predaji RTV Slovenija Norveška je dobila žensko štafetno preizkušnjo v Ruhpoldingu. Drugo mesto so osvojile Francozinje, tretje pa Švicarke. Slovenska dekleta so četrto štafetno tekmo v sezoni končala predčasno na predzadnjem 22. mestu, potem ko so jih Norvežanke ujele.

Sorodno

Oglasi