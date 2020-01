Obljubljajo spektakel, kot ga še ni bilo: Pokalo bo! #video Sportal Borke in borci, ki se bodo v nedeljo borili na borilnem spektaklu WFC 24 – Brave, so svoje veščine in znanje na javnem treningu predstavili obiskovalcem trgovskega centra Citypark v BTC. "Pridite v Tivoli, česa takšnega še niste videli," sporočata šef WFC Zlatko Mahić in eden vodilnih mož Brave CF Mohammed Shahid.

Sorodno

Oglasi