Sony predstavlja GP-VPT2BT, novo snemalno držalo z brezžičnim daljinskim upravljanjem Digitalna Kamera Vsestransko, zanesljivo in brezžično držalo za večjo mobilnost in ustvarjalnost Sony je predstavil novo snemalno držalo GP-VPT2BT z brezžičnim daljinskim upravljanjem, ki dopolnjuje rastoče število fotoaparatov in dodatne opreme, razvitih z modernimi ustvarjalci v mislih. Novo držalo je popolno za ustvarjanje različnih vsebin, od video blogov, potovalnih fotografij/videografij do preproste vsakodnevne uporabe, saj ponuja…

Sorodno Oglasi Omenjeni Sony Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Boštjan Kline

Jure Leben

Štefan Hadalin