Huawei P30 Pro svoje delo opravlja celostno in odlično Digitalna Kamera Pred dnevi je na televiziji potekal izbor Avto leta 2020, v katerem so izmed petih finalistov izbrali avtomobilski presežek, ki je s svojo vozno izkušnjo pometel s konkurenco in prepričal žirijo strokovnjakov. V osrčju televizijskega spektakla se je kot žirant in avtor video prispevkov o vseh finalistih znašel tudi Ciril Komotar. Priljubljen slovenski vlogger Ciril…

Sorodno







Oglasi Omenjeni avto leta

Huawei

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Boštjan Kline

Jure Leben

Štefan Hadalin