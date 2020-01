Vroči Dončić postavil novi mejnik v ligi NBA #video SiOL.net Košarkarji Dallasa so doma premagali Portland (120:112), najboljši strelec dvoboja pa je bil s 35 točkami Luka Dončić. Zadel je kar osem trojk, kar je največ, odkar se dokazuje v ligi NBA. Tim Hardaway Jr. je dodal 29 točk, pri Portlandu pa je bil najbolj razigran Damian Lillard (34 točk). Mavericks so ponovno pogrešali poškodovanega Latvijca Kristapsa Porzingisa. Novega uspeha se je razveselil tudi Goran Dragić, ki je Miamiju do zmage v gosteh v Oklahoma Cityju (115:108) pomagal z 10 točkami,

Luka Dončić

Luka Dončić

