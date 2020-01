Kitajski in turški naval na drugi tir Primorske novice Na 2TDK je prispelo 29 ponudb za gradnjo predorov in viaduktov na trasi drugega tira. Za odsek od Divače do Črnega Kala se je prijavilo 15 ponudnikov, za odsek od Črnega Kala do Kopra pa 14. Na razpisu sodeluje tudi pet slovenskih podjetij; Kolektor in Gorenjska gradbena družba sta oddala ponudbi kot vodilna partnerja v konzorciju, Makro 5, Ginex International in CGP pa kot partnerji.

