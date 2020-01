Od Federica Fellinija do berlinskih varnostnikov Primorske novice Sinoči so v tržaškem Rossettijevem gledališču najprej predvajali Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča, zatem pa s slovesnostjo in projekcijo najnovejšega filma Terrencea Malicka Skrito življenje še uradno odprli 31. Trst film festival, ki ljubitelje srednjeevropske kinematografije vabi vse do prihodnjega četrtka, 23. januarja.

