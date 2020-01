Na Majorki in Ibizi so siti pijanih in razuzdanih Nemcev in Britancev Reporter Oblasti španskih balearskih otokov so sprejele zakon, s katerim želijo zajeziti neobrzdane zabave in pijančevanje turistov v določenih delih Majorke in Ibize. Začel bo veljati februarja, med drugim pa bo hotelom z all-inclusive paketi prepovedano, da bi g

Sorodno

Oglasi Omenjeni Francija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Aleksandra Pivec

Karl Erjavec

Samir Handanovič