Miami do gostujoče zmage v Oklahomi 24ur.com V dresu Miamija je v Ligi NBA do nove zmage prišel tudi Goran Dragić na gostovanju v Oklahomi. Miami je z izjemo prvega dela prve četrtine vodil celo tekmo, slovenski organizator igre pa je v 29 minutah igre prispeval 10 točk in pet podaj. Najbolj učinkovit igralec Miamija je bil tokrat Kendrick Nunn z 22 točkami, za Oklahomo je Danilo Gallinari dosegel 27 točk.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Goran Dragić

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Marjan Šarec

Goran Dragić